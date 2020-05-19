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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Kadir Gecesi okunmasını tavsiye ettiği o dua! Kadir Gecesi ne zaman?

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Giriş: 19.05.2020 14:10
Güncelleme:19.05.2020 14:19
Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edilecek. A Haber canlı yayınına katılan İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Hem kendimiz için hemde ümmeti Muhammed için dua edelim. Kimin duasının kabul olacağı belli olmaz." dedi. Maşalı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından bu gece sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği o duayı canlı yayında paylaştı. İşte o dua 'Yarabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet'

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edilecek. A Haber canlı yayınına katılan İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, "Hem kendimiz için hemde ümmeti Muhammed için dua edelim. Kimin duasının kabul olacağı belli olmaz." dedi.

Maşalı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından bu gece sıklıkla okunmasını tavsiye ettiği o duayı canlı yayında paylaştı.

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi okunmasını tavsiye etti o dua

'Yarabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin beni affet'

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