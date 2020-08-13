Pet şişelerdeki sularda virüs tehlikesi | Uzman isim A Haber canlı yayınında uyardı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık pet şişelerde bekleyen sulardaki virüs tehlikesi konusunda vatandaşları uyardı. Peki bu virüsler neler? Hangi hastalıklara yol açıyor? Hangi hatalar virüse yol açıyor. Mıstık, tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Pet şişelerin petrol ürünü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Reşit Mıstk şişenin güneş ile direk temastan korunması gerektiğini, açıldığı andan itibaren tüketilmesinin önemine dikkat çekti. Pet şişelerinin son kullanım tarihlerine bakılması gerektiği konusunda uyaran Mıstık, şişe açıldıktan sonra tek kişinin kullanmasının daha sağlıklı olacağını ve açılan şişenin ise buzdolabında yada serin yerlerde tutulası gerektiğini ifade etti. Aksi halde pet şişelerinin açıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde bakteri üretmeye elverişli olduğunu ve bağırsak sistemini çok hızlı bir şekilde etkileyip ciddi rahatsızlıklara yol açabilecek enfeksiyon hastalıklarına sebebiyet verebileceğini ifade etti.

Öte yandan Mıstık, koronavirüs salgınını hatırlatarak marketlerde açıkta bulunan pet şişelere bizden önce başkalarının dokunmasıyla eğer mikroorganizmalar varsa kolayca bulaşabileceğini söyledi. Mikroorganizmalardan etkilenmemek için pet şişeleri kullanmadan önce tedbir amaçlı ıslak mendil ile temizlenmesinin bu salgın döneminde hayati bir öneme sahipş oluğunu ifade etti.