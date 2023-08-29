29 Ağustos 2023, Salı
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Peş peşe depremler neyin habercisi? İç Anadolu deprem bölgesi mi oldu? Deprem haritası ne diyor?
Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son olarak Konya’da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Art arada depremler neyin habercisi? Türkiye'nin nerelerinde büyük deprem bekleniyor?