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Milli takımda hedef Paraguay zaferi

Milli futbolcular Uğurcan Çakır ve Samet Akaydın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu’ndaki Paraguay maçı öncesi Arizona’nın Mesa kentinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

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