Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer kimdir? Perihan Savaş'ın oğlu yıllar sonra sosyal medyada ortaya çıktı! Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer kaç yaşında?

Perihan Savaş'ın herkesten gizlediği oğlu gündeme oturdu. İlk evliliğini İbrahim Tatlıses'le yapan ve bu evliliğinden Melek Zübeyde adından bir kızları olan usta oyuncu, ikinci evliliğini ise yine kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Zafer'le yaptı. Bu evliliğinden ise Savaş Zafer adından bir oğlu oldu. Kameralardan uzak büyüyen Savaş Zafer şimdilerden annesini gururlandırıyor. İşte başta Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer