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Pendik’te otel yangınında 2 can kaybı

A Haber
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Giriş: 24.03.2023 09:30
Son dakika haberi… Pendik’te 7 katlı çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim olay yerinden son durumu aktardı.
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