Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü! Çevre sakinleri: Daha önce rastlamamıştık

İstanbul'un Pendik ve Kartal sınırında kalan sahil şeridinde deniz yüzeyindeki kirlilik endişe yarattı. Pisliğin atık su kanalından denize ulaştığı belirtilirken çevre sakinleri ilk kez böyle bir manzara ile karşılaştıklarını kaydetti. Daha önce öyle bir şey görmediğini söyleyen çevre sakinleri, "Evimiz çok yakın neredeyse gün aşırı uğrarız. Hiç rastlamadık. Hem üzücü hem de tedirgin edici. Temasla bir sıkıntı yaratabilir." dedi.