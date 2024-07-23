23 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Pencereden düşen bebek yaralandı! O anlar kameralara yansıdı
Bolu'da saat 14.00 sıralarında Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde olay meydana geldi. Afganistan uyruklu İlyas Farahmand, 1’inci kattaki evlerinde annesi ev işleriyle ilgilendiği sırada dengesini kaybedip pencereden düştü. Apartmanın altındaki iş yerinin tabelasına çarpıp beton zemine düşen Farahmand, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Oğullarının düştüğünü görüp dışarı çıkan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İlyas Farahmand, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlyas Farahmand’ın düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.