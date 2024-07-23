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Pencereden düşen bebek yaralandı! O anlar kameralara yansıdı

Pencereden düşen bebek yaralandı! O anlar kameralara yansıdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 19:47
Bolu'da saat 14.00 sıralarında Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde olay meydana geldi. Afganistan uyruklu İlyas Farahmand, 1’inci kattaki evlerinde annesi ev işleriyle ilgilendiği sırada dengesini kaybedip pencereden düştü. Apartmanın altındaki iş yerinin tabelasına çarpıp beton zemine düşen Farahmand, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Oğullarının düştüğünü görüp dışarı çıkan ailesi büyük üzüntü yaşadı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İlyas Farahmand, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İlyas Farahmand’ın düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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