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Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık'a veda

A Haber
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Giriş: 29.11.2022 13:44
Pençe-Kilit operasyonunda yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık için Konya'da tören düzenlendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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