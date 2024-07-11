Pegasus uçağı saatlerce rötar yaptı yolcular aç ve susuz kaldı! Bayılan yolculara diğer yolcular müdahale etti kabin ekibi uçaktan kaçtı

Pegasus Hava Yolları'na ait bir uçak dün akşam saatlerinde (10 Temmuz 2024) İstanbul-Dalaman seferi öncesi rötar yaptı. Saatlerce süren rötar nedeniyle uçakta 2 yolcu baygınlık geçirirken, onlarca yolcu ise aç ve susuz kaldı. Tüm bunlar yaşanırken pilot ve uçuş ekibinin de mesai saatlerinin dolduğunu gerekçe göstererek uçağı terk etmesi yolcuları iyice çileden çıkardı.