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Pazarda sebze meyve fiyatları ne kadar? Halde kaç lira? İşte İstanbul'daki pazar ile Adana'daki hal arasındaki büyük fark

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Giriş: 18.09.2020 13:06
Güncelleme:18.09.2020 13:29
Semt pazarlarıyla hallerde fiyat farkı hiç kapanmıyor. Vatandaş pazarda çoğu zaman bazı tezgahların yanından geçip gidiyor. Oysa aynı ürün halde çok daha uygun fiyata satılıyor. Peki pazar fiyatları ile hal fiyatları arasında ne kadar fark var? Pazarda kaç lira? Halde kaç lira? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul’da bir semt pazarında fiyatları aktarırken Adana’daki muhabirimiz Halil İbrahim Uğur haldeki durumu anlattı. İşte fiyatlar arasındaki büyük fark…

Semt pazarlarıyla hallerde fiyat farkı hiç kapanmıyor. Vatandaş pazarda çoğu zaman bazı tezgahların yanından geçip gidiyor. Oysa aynı ürün halde çok daha uygun fiyata satılıyor. Peki pazar fiyatları ile hal fiyatları arasında ne kadar fark var? Pazarda kaç lira? Halde kaç lira? A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer İstanbul'da bir semt pazarında fiyatları aktarırken Adana'daki muhabirimiz Halil İbrahim Uğur haldeki durumu anlattı. İşte fiyatlar arasındaki büyük fark…

İSTANBUL'DA PAZARDAKİ FİYATLAR

Domates 2,5 TL, Kabak 7 TL, Salatalık 5 TL, Patates 4 TL, Sarımsak 10 TL (Demet) kilosu 35 TL, Soğan 3,5 TL

Elma 7 TL, Şeftali 10 TL, Nar 15 TL, Armut 10 TL

ADANA'DA HALDEKİ FİYATLAR

Domates 60 kuruş, Patlıcan 30 kuruş, Kabak 75 kuruş, Salatalık 1 TL, Biber 2 TL, Soğan 1,25, Patates 50 kuruş.

Halde Üzüm 2 TL, Armut 3 TL, Şeftali 2 TL, Kavun 1 TL

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