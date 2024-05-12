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Şehit annelerinin buruk günü

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 15:27
El Bab şehidi Sedat Atalay'ın annesi, Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti. A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.
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