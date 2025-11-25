Parkta elektrik akımına kapıldılar! 5 çocuk ölümden döndü

İstanbul'da faciadan dönüldü. Bağcılar'daki bir parka giden ilkokul öğrencisi; jetonla çalışan oyuncak motosiklete bindi. Sonrasında ise oyuncaktaki elektrik çocuğu çarptı. Ona yardım etmek isteyen 4 arkadaşı da akıma kapıldı. Çocuklar ölümün kıyısından döndüler. Neyse ki durumları iyi. Park hemen kapatıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

