27 Eylül 2025, Cumartesi

Yaşam Videoları Park halindeki motosikleti vileda kovasıyla söndürdü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 12:42
Bursa Kestel’de park halindeki motosiklet bir anda alev aldı. O sırada olay yerinde bulunan vatandaş, eline aldığı vileda kovasıyla motoru söndürerek olası faciayı önledi.
