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Paris'te başından vurulan Türk öğrenci Akın Genç hayatını kaybetti

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Giriş: 18.12.2022 10:13
Ailesiyle birlikte Paris'te yaşayan Türk öğrenci Akın Genç, okul çıkışı evine giderken sokak ortasında başından silahla vuruldu. Genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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