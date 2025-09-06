Panelvan ile çarpışan Porsche’nin tekeri koptu

Yeşilırmak Mahallesi Bosna Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında, 60 AGR 961 plakalı Fiat marka panelvan otomobil ile 06 KVN 58 plakalı Porsche marka cip çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle milyonlarca lira değerindeki lüks cipin ön tekeri yerinden koparak yola savruldu. Kazanın ardından ortaya çıkan görüntüler, lüks araçların yüksek fiyatlarına rağmen dayanıklılık konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan anlarda, çarpışmanın şiddetiyle tekerin kopması ve araçta oluşan hasar dikkat çekti. Olayda yaralanan olmazken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

