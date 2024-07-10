10 Temmuz 2024, Çarşamba
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Palamut sandı arkadaşına verdi! Türkiye'de ilk kez görülen kral balığı, sahte yemli oltaya takıldı
Antalya'da amatör olta balıkçıları, sahte yem takılı oltayla okyanusta yaşayan ve 'kral balığı' olarak bilinen Acanthocybium solandri türü balık yakaladı. Türkiye sularında ilk kez görülen balığı yakalayan Ersin Karakaş, "Farklı palamut türü yakaladığımızı sanmıştık, arkadaşımıza hediye ettik. Daha sonra balığın Türkiye'de ilk defa görüldüğünü öğrendik. Türkiye'de ilk defa görülen balığı arkadaşımız yemiş oldu" dedi.