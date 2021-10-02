02 Ekim 2021, Cumartesi
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Palamut ağlara takılmaya başladı
Denizde av yasağının sona ermesiyle balık tezgahlarının bereketi arttı. Karadeniz'de son günlerde palamut da kendini göstermeye başladı.
Palamut ağlara takılmaya başladı. Av sezonunun başında istavrit bolluğu yaşanıyordu. Karadeniz'de yeteri kadar avı yapılamayan palamut da son günlerde yüzünü gösterdi.
Palamut tezgahta 30 liraya satılırken, denizin soğumasıyla birlikte hamsinin de bollaşacağı belirtiliyor.