Palalı Sabri'nin öldürülmesi kamerada! Silahlı saldırıya uğradı

Gezi Parkı olayları döneminde elindeki pala ile göstericilere saldıran ve "Palalı Sabri" olarak tanınan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN