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Paketlenmiş gıdalara dikkat! Fast food tüketen çocuklar daha mı agresif? Uzman isim uyardı

A Haber
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Giriş: 01.09.2022 16:46
Çocukların agresif olma nedeni tükettiği besinler olabilir. Yapılan bir araştırma hazır yiyeceklerin, çocukların ruh sağlığını etkilediğini ortaya çıkardı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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