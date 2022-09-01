Paketlenmiş gıdalara dikkat! Fast food tüketen çocuklar daha mı agresif? Uzman isim uyardı

Çocukların agresif olma nedeni tükettiği besinler olabilir. Yapılan bir araştırma hazır yiyeceklerin, çocukların ruh sağlığını etkilediğini ortaya çıkardı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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