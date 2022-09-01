01 Eylül 2022, Perşembe
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Paketlenmiş gıdalara dikkat! Fast food tüketen çocuklar daha mı agresif? Uzman isim uyardı
Çocukların agresif olma nedeni tükettiği besinler olabilir. Yapılan bir araştırma hazır yiyeceklerin, çocukların ruh sağlığını etkilediğini ortaya çıkardı. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülsen Meral, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.