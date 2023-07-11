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Özkan Uğur’a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor… Mazhar Alanson gözyaşlarıyla anlattı: Ele güne karşı yapayalnız…

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Giriş: 11.07.2023 11:49
Bugün onlarca başarıya imza atan MFÖ grubunun solisti Özkan Uğur'a veda günü. Uğur için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Duygu dolu anlar yaşandı.
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Özkan Uğur’a veda
Özkan Uğur’a veda
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