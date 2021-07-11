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Özel çocuklar için seferber olan bir anne! Ördüğü bez bebekler umut oluyor

A Haber
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Giriş: 11.07.2021 10:09
Anneler şefkatin, karşılıksız emeğin, merhametin ve fedakarlığın sembolüdür. Eda Gayır da işte o eli öpülesi annelerden biri. Özel bir çocuk olarak dünyaya gelen oğlu Doruk ve arkadaşları için seferber olan Gayır, ördüğü engelli oyuncak bebeklerle farkındalık oluşturmak için mücadele ediyor.
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