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Özel çocuklar hayvanlar ile vakit geçirdi

Özel çocuklar hayvanlar ile vakit geçirdi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 12:54
Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu'nda eğitim gören özel ihtiyaçlı çocuklar; 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte at bindi, kedi köpekleri sevdi, sokak hayvanlarını yemledi.
Özel çocuklar hayvanlar ile vakit geçirdi
Özel çocuklar hayvanlar ile vakit geçirdi
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