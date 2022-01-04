Öz kızını Adnan Oktar'a getiren anne hakkında flaş gelişme! Ses kayıtları ortaya çıktı

Adnan Oktar Suç Örgütü'nde yaşanan skandal vatandaşların kanını dondurdu. 9 yaşındaki öz kızı S.M.'yi tanıştırdığı Adnan Oktar'la evlenmesini isteyip, tacizde bulunmasına göz yumduğu iddia edilen anne Dilek Ç. hakkında 2 ayrı suçtan 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şu anda 18 yaşında olan mağdur S.M., o yaştaki çocuğun iddialarına inanılmayacağını düşündüğünden Oktar ve annesinin ses kayıtlarını aldığını belirtti.



MAĞDUR ÇOCUK SES KAYITLARI SUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 20 sayfalık iddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu ve tarihsel gelişimi anlatıldı. Olay sırasında 15 yaşında olan müşteki S.M.'nin Emniyet Müdürlüğü'ne sunmuş olduğu ses kayıt incelemesine göre; annesi Dilek Ç.'nin kendisini Adnan Oktar'la evlenmesi için yönlendirdiği, evlenirse boğazda evinin olacağını ve lüks araçların olacağını belirterek Adnan Oktar'ın bu durumda 'Bir taş ile iki kuş vuracağını' söylediği belirtildi.