Oyuncu Ufuk Bayraktar'a "haraç" soruşturması!

Giriş: 21.08.2025 19:18
Oyuncu Ufuk Bayraktar, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bir restoranda kavga ettiği gerekçesiyle arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. Bayraktar’ın kavga ettiği restoran sahibinden haraç istediği de öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bayraktar ve arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
