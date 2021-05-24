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Oyuncu Burak Sergen'in son hali şoke etti

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Giriş: 24.05.2021 22:13
Güncelleme:24.05.2021 22:15
Koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Burak Sergen taburcu oldu. Ünlü oyuncu, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum" dedi.

Bir ay önce koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen, uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı.

Burak Sergen koronavirüsü atlatarak bugün hastaneden taburcu oldu.

Sergen hastane çıkışı, "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.


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