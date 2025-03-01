Oyuncak tüfekle marketi soydu! Kasanda parayı alıp harcamadan eve götürdü | O gaspçı tutuklandı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde akaryakıt istasyonunda gerçekleşen soygun, maskeli bir kişinin uzun namlulu oyuncak silah ile kasiyeri tehdit ederek 2 bin 940 lirayı alıp kaçmasıyla yaşandı. Yapılan güvenlik kameraları incelemesi sonucu şüpheli E.S. kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN