01 Mart 2025, Cumartesi
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Oyuncak tüfekle marketi soydu! Kasanda parayı alıp harcamadan eve götürdü | O gaspçı tutuklandı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde akaryakıt istasyonunda gerçekleşen soygun, maskeli bir kişinin uzun namlulu oyuncak silah ile kasiyeri tehdit ederek 2 bin 940 lirayı alıp kaçmasıyla yaşandı. Yapılan güvenlik kameraları incelemesi sonucu şüpheli E.S. kısa sürede yakalanarak tutuklandı.