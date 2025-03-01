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Oyuncak tüfekle marketi soydu! Kasanda parayı alıp harcamadan eve götürdü | O gaspçı tutuklandı

Oyuncak tüfekle marketi soydu! Kasanda parayı alıp harcamadan eve götürdü | O gaspçı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 20:02
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde akaryakıt istasyonunda gerçekleşen soygun, maskeli bir kişinin uzun namlulu oyuncak silah ile kasiyeri tehdit ederek 2 bin 940 lirayı alıp kaçmasıyla yaşandı. Yapılan güvenlik kameraları incelemesi sonucu şüpheli E.S. kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
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Oyuncak tüfekle marketi soydu! Kasanda parayı alıp harcamadan eve götürdü | O gaspçı tutuklandı
Oyuncak tüfekle marketi soydu!
Oyuncak tüfekle marketi soydu!
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