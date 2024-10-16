Oyuncak ayıcıktan çıkan şoke etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, oyuncak ayıcık içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan ilçedeki 3 ayrı uyuşturucu operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzeneği ele geçirilirken olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

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