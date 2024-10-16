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Oyuncak ayıcıktan çıkan şoke etti

Oyuncak ayıcıktan çıkan şoke etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 14:09
İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, oyuncak ayıcık içerisine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan ilçedeki 3 ayrı uyuşturucu operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve düzeneği ele geçirilirken olaylarla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.
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