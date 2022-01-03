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Ovit Tüneli açıldı çile bitti! Her kış kapanan yol artık hep açık

A Haber
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Giriş: 03.01.2022 09:53
Ovit Tüneli ile artık sürücüler kar yağdığında çile yaşamıyor. Yılın 6 ayı kapalı olan Rize - Erzurum yolu Ovit Tüneli sayesinde hem yaklaşık 4,5 kilometre kısaldı hem de 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden detayları aktardı.
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