03 Ocak 2022, Pazartesi
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Ovit Tüneli açıldı çile bitti! Her kış kapanan yol artık hep açık
Ovit Tüneli ile artık sürücüler kar yağdığında çile yaşamıyor. Yılın 6 ayı kapalı olan Rize - Erzurum yolu Ovit Tüneli sayesinde hem yaklaşık 4,5 kilometre kısaldı hem de 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu. A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden detayları aktardı.