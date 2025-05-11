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Otomobilin otobüse ve refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Otomobilin otobüse ve refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 11.05.2025 09:38
D-100 kara yolunun Kartal istikametinde seyir halinde bulunan Emrah D. idaresindeki 41 H 5426 plakalı otomobil, Tuzla mevkisinde aynı yöne giden otobüse arkadan çarptı. Savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan Ayşe D, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Emrah D. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Otomobilin otobüse ve refüje çarptığı kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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