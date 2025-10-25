25 Ekim 2025, Cumartesi
Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 71 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, çarpmanın etkisiyle kadının metrelerce savrulduğu anlar yürekleri sızlattı. Kaza sonrası talihsiz kadının yardımına koşan esnaf Ferhat Yatçı, "Kadın yaya geçidine yaklaştığı anda otomobil çarptı. Araç hızlıydı, ortalama 50-60 metre ileriye düştü kadın" dedi.