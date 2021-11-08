Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

Kağıthane'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü. Dehşet anları ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kağıthane Şirintepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 27 T seferini yapmak için yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Şoför, yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Şirintepe Durağı'na yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı saldırgandan şikayetçi oldu.