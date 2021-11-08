08 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

Otobüs şoförünü ölümden cebindeki ruhsat kurtardı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.11.2021 10:38
Kağıthane'de usulsüz kart kullanan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan İETT otobüsü şoförü, bıçağın ruhsata isabet etmesiyle ölümden döndü. Dehşet anları ise otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kağıthane Şirintepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 27 T seferini yapmak için yola çıkan otobüs şoförü Özer Güleryüz, yolculardan birinin başkasına ait kartı kullandığını fark etti. Şoför, yolcuyu uyararak başka kart kullanmasını istedi. Yolcu, elindeki kartlardan birini basarak şoförün arkasındaki koltuğa oturdu. Şirintepe Durağı'na yaklaşınca diğer yolcular indi. Usulsüz kart kullanan kişi, şoförün yanına gelerek elindeki bıçağı şoförün göğsüne saplamak istedi. Şoförün koltuktan kalkarak saldırgana karşılık vermesiyle bıçak koruma camını kırdı. Bıçaklı saldırgan kapıdan kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Bıçağın ruhsata gelmesi nedeniyle olaydan yara almadan kurtulan şoför, polise giderek bıçaklı saldırgandan şikayetçi oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Halk otobüsünün kaza anı kamerada
Halk otobüsünün kaza anı kamerada
Sismik boşluk olan fay hatları nerede?
Sismik boşluk olan fay hatları nerede?
İstanbul’daki siste smog tehlikesi
İstanbul’daki siste smog tehlikesi
Tedirgin eden görüntü! Böyle döktüler
Tedirgin eden görüntü! Böyle döktüler
Yeni AKM’ye övgü
Yeni AKM'ye övgü
Ataşehir’de telefonla kayıttayken kaza yaptılar!
Ataşehir’de telefonla kayıttayken kaza yaptılar!
Kayseri’de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı
Kayseri'de kamyonetle çarpışan yolcu otobüsü evin duvarına çarptı
4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı!
4 yaşındaki oğluna hırsızlık yaptırdı!
Tacizcinin yakalandığı anlar kamerada
Tacizcinin yakalandığı anlar kamerada
Minibüsle şadırvan arasında kaldığı feci kaza kamerada
Minibüsle şadırvan arasında kaldığı feci kaza kamerada
Bu yokuş tehlike saçıyor
Bu yokuş tehlike saçıyor
İETT otobüsünde dehşet dolu anlar kamerada
İETT otobüsünde dehşet dolu anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster