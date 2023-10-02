Otobüs beklerken kavga ettiler! Kalp krizi ikisini de aynı anda yakaladı

Bursa'da terminalde otobüs bekleyen iki yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında kalp hastası olan iki taraf da kalp krizi geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, taraflardan biri hastanede hayatını kaybetti.

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