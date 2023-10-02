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Otobüs beklerken kavga ettiler! Kalp krizi ikisini de aynı anda yakaladı

İHA
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Giriş: 02.10.2023 16:00
Bursa'da terminalde otobüs bekleyen iki yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sırasında kalp hastası olan iki taraf da kalp krizi geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, taraflardan biri hastanede hayatını kaybetti.
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