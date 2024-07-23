23 Temmuz 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
“Ötenazi” kelimesi tekliften çıkarıldı
Meclis'te görüşmeleri süren sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinde önemli bir gelişme yaşandı. Teklifte yer alan ötanazi ifadesi metinden çıkarıldı, yerine veterinerlik kanununa atıf yapıldı. Buna göre hastalık durumunda ya da davranışları insan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil etmesi halinde veteriner hekim ötanaziye karar verilebilecek.