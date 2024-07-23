“Ötenazi” kelimesi tekliften çıkarıldı

Meclis'te görüşmeleri süren sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinde önemli bir gelişme yaşandı. Teklifte yer alan ötanazi ifadesi metinden çıkarıldı, yerine veterinerlik kanununa atıf yapıldı. Buna göre hastalık durumunda ya da davranışları insan ve hayvan sağlığı için tehlike teşkil etmesi halinde veteriner hekim ötanaziye karar verilebilecek.

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