Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 vatandaşımız can vermişti. Olayda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 22 Eylül'e ertelemişti. Yangına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi.

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