04 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni
Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni

Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.08.2025 16:15
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınında 78 vatandaşımız can vermişti. Olayda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 22 Eylül'e ertelemişti. Yangına ilişkin bir gelişme daha yaşandı. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni
Kurtarmak isterken kendisi de battı
Kurtarmak isterken kendisi de battı
Avrupa Otoyolu yangın nedeniyle kapatıldı
Avrupa Otoyolu yangın nedeniyle kapatıldı
Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni
Otel yangını faciasında yeni soruşturma izni
Bursa’nın yeni rengi
Bursa’nın yeni rengi
Çağla Tuğaltay cinayeti nasıl aydınlatılacak?
Çağla Tuğaltay cinayeti nasıl aydınlatılacak?
Anadolu Diyarı Manisa’da
Anadolu Diyarı Manisa'da
Burası Anadolu’da bir köy değil burası İstanbul
Burası Anadolu’da bir köy değil burası İstanbul
Zehirli sarıkız örümceği ile kedinin mücadelesi kamerada
Zehirli sarıkız örümceği ile kedinin mücadelesi kamerada
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kuraklık tehlikesi! Bolvadin’de 1 metre çökme
Kuraklık tehlikesi! Bolvadin’de 1 metre çökme
Domuzlar yazlıkların bahçesinde yiyecek aradı
Domuzlar yazlıkların bahçesinde yiyecek aradı
Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber’de
Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş A Haber'de
Daha Fazla Video Göster