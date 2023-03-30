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ÖSYM'den 4 il için yeni sınav kararı

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Giriş: 30.03.2023 12:38
ÖSYM, depremin vurduğu Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'la ilgili yeni 'sınav' kararını duyurdu.
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ÖSYM’den 4 il için yeni sınav kararı
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