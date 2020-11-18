Osmanlı'da buhurlar dezenfektan amaçlı yakılırdı! Doğum öncesi...

Koronavirüs pandemisiyle birlikte dezenfektanlar da hayatımıza girdi. Günlük hayatımızda sıklıkla kullanır olduk. Peki Osmanlı döneminde bir salgın gerçekleştiğinde dezenfekte işlemi nasıl yapılırdı? Detayları koku uzmanı Bİhter Türkan Ergül A Haber'e anlattı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte dezenfektanlar da hayatımıza girdi. Günlük hayatımızda sıklıkla kullanır olduk. Peki Osmanlı döneminde bir salgın gerçekleştiğinde dezenfekte işlemi nasıl yapılırdı? Detayları koku uzmanı Bİhter Türkan Ergül A Haber'e anlattı.

DOĞUM ÖNCESİ YAKILIRDI

Geçmişten günümüze dezenfekte amaçlı çok farklı yöntemler kullanıldı. Onlardan biri de buhurdu. Kimi zaman dergahlarda kimi zaman şifahanelerde kullanıldı. Ancak hepsinin ritüelleri farklıydı. Ergül "Özellikle kadın efendiler doğumu başladığı zaman doğum olacağı odada buhur yakılırdı. Hem havadaki mikrobu kırmak hem de kem gözden korunmak için." ifadelerini kullandı.

*Hamam açıldığı saatte göbek taşında tütsüler yakılır. Havadaki mikroplar kırılırken aynı zamanda hoş koku bırakır. Yine akşam kapatılırken buhur yakılır ama sabah yakılan buhurla akşam yakılan buhur aynı değil terkipleri de farklı.

*Eğer hastalıktan iyileşmişseniz hamama gittiğinizde de yine buhur yakılır sizi zinde tutması için.

*Elçi kabullerinde dışarıdan gelenler divana kabul edilmeden önce tütsülendiriliyor.

Peki Osmanlı döneminde bir salgın gerçekleştiğinde ne yapılıyordu? İşte o dönemde bir salgın gerçekleştiğinde yakılan kullanılan buhurlar.

Osmanlıda buhurlar buhurizadeler tarafından yakılırdı. Buhur yakanlar ise özel olarak seçilirdi.

* Güzel huy edep ilim birazda edebiyat aranırdı. Çünkü güzel mani söylemesi gerekiyor güzel kokuyu yakarken.

Diğer aranan kriter de yüzünde su çiçeği çıkmış olan halk arasında gezerken görüntüsü biraz ürkütücü olan kişiler buhurizade olarak seçilir ki güzel kokuyu duyduğunuzda gülümsemenin sünnet olmasından dolayı onlara gülümsemeyi bahşetmek için onları buhurizade olarak seçerlermiş topluma kazandırmak için.

Buhurlar tarihte birçok medeniyette ve dinde de çeşitli amaçlarla kullanıldı. Selçuklular genelde buhurların ayaklarında yırtıcı hayvan figürleri kullanmışlardır. bu kısım dünyayı temsil eder.galaksi evren yıldızlar ve hilal vazgeçilmezi.

*Eski mısırda dikkat ederseniz hastaya ilaç hazırlanıyor. burada yatan hasta buhurla tedavi ediliyor. hastayı tedavi ederken aynı zamanda canlandırması da yapılmış.