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Osmanlı Devleti’nde hayvan hakları

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Giriş: 19.08.2022 14:40
Güncelleme:19.08.2022 14:43
Sık sık hayvanlara yapılan adeta işkenceye varan şiddete tanık oluyoruz. Aslında bu durum dünyadada kanayan bir yara. Tarihimize dönüp bakarsak Osmanlı Devleti'nde hayvanlara verilen değer, onların korunmaları ve hakları hangi düzeydeydi sormadan edemiyoruz. Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak "Eski İstanbul'da sosyal hayat ve çevre" eserinde bu konuya da değindi ve o eserinde hayvan haklarına dair bakın hangi önemli bilgileri kaleme aldı.
Gelenek adı altında hayvan katliamları GELENEK ADI ALTINDA HAYVAN KATLİAMLARI

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