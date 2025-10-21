21 Ekim 2025, Salı

Osmaniye'de yolcu otobüsü yandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
21.10.2025 13:28
Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolu Toprakkale gişelerini geçen, Adıyaman'dan Mersin'e giden 02 AG 474 plakalı yolcu otobüsünde saat 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye yaklaşık 18 ton su ve köpük kullanarak alevleri söndürdü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
