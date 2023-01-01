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Osmaniye’de orman yangını

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Giriş: 01.01.2023 17:37
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına karadan müdahale etti.
Osmaniye’de orman yangını
Osmaniye’de orman yangını
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