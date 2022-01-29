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Ortaköy'de korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA
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Giriş: 29.01.2022 16:11
Beşiktaş Ortaköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu belirtildi..
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Ortaköy’de korkutan yangın!
Ortaköy'de korkutan yangın!
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