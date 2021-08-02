02 Ağustos 2021, Pazartesi
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Orman şehidi Cinbaş son yolculuğuna uğurlandı
Antalya Manavgat'ta çıkan yangınları söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Yaşar Cinbaş, memleketi Ayfonkarahisar'da toprağa verildi. Cenazesi oldukça kalabalık olan Cinbaş'ın ailesi törende ayakta durmakta güçlük çekti.
Cinbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazından sonra Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.