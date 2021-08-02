02 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Orman şehidi Cinbaş son yolculuğuna uğurlandı

Orman şehidi Cinbaş son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2021 12:19
Antalya Manavgat'ta çıkan yangınları söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Yaşar Cinbaş, memleketi Ayfonkarahisar'da toprağa verildi. Cenazesi oldukça kalabalık olan Cinbaş'ın ailesi törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Cinbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazından sonra Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Orman şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Orman şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı
Alev savaşçıları o anları A Haber'e anlattı
Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren olay
Küçükçekmece’de yürekleri ağızlara getiren olay
Katil Mehmet Altun yakalandı mı?
Katil Mehmet Altun yakalandı mı?
Kayıp Azra'dan acı haber!
Kayıp Azra'dan acı haber!
Sahte profille 12 yaşındaki kıza cinsel mesajlar attı!
Sahte profille 12 yaşındaki kıza cinsel mesajlar attı!
2 Ağustos Pazartesi hava durumu
2 Ağustos Pazartesi hava durumu
Van'da selin yaraları sarılacak
Van'da selin yaraları sarılacak
İşte yangınlarda son durum!
İşte yangınlarda son durum!
İşte Marmaris'in yürek yakan son görüntüsü
İşte Marmaris'in yürek yakan son görüntüsü
Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
İkinci el otobüsten yaptı! Fatura ödemiyor
İkinci el otobüsten yaptı! Fatura ödemiyor
Daha Fazla Video Göster