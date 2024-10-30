Ordu’da yumurta sektörü ayağa kalktı

Ordu’da 5 yıl öncesine kadar kapanma noktasına gelen organik yumurta işletmeciliği, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleri ile adeta küllerinden doğdu. Yılda 45 milyon adet yumurta üretim kapasitesine ulaşan işletmeler, zincir marketlerle Türkiye’nin dört bir yanında Ordu yumurtası tüketilmesini sağlıyor.