Ordu’da dehşete düşüren olay! Çocuklarının annesi Elvan’ı ‘borç para’ yüzünden diri diri yaktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde evine gittiği 38 yaşındaki eski eşi Elvan Sözkesen'in üstüne, kapı önünde yanıcı madde jel döküp yakan 38 yaşındaki Erkan Emiroğlu, sorgu işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Verdiği ifadede eski karısıyla aralarında maddi meseleler sebebiyle tartışma çıktığını belirten Emiroğlu'nun, "Borç verdiğim parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı" dediği öğrenildi.

Olay, geçen gün saat 09.00 sularında Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Dolunay Mahallesi Erguvan Anatolia Sitesi'nde yaşandı.

Erkan Emiroğlu, bir müddet önce yollarını ayırdığı 2 çocuğunun annesi Elvan Sözkesen'in oturduğu siteye giderek, yedinci kattaki evinin ziline bastı. Kapıyı açan olmayınca Emiroğlu, Sözkesen'i beklemeye başladı.

TARTIŞMA KAPI ÖNÜNDE BAŞLADI

Çocuklarını okula bıraktıktan sonra eve dönen Elvan Sözkesen, oturduğu dairenin önünde Emiroğlu ile karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

ÜZERİNE YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Tartışma sırasında Erkan Emiroğlu, kaçmaya çalışan eşinin üzerine elindeki yanıcı madde olan jeli, döküp ateşe verdi. Alevler içinde kalan Elvan Sözkesen'in çığlıklarını duyan komşuları, yardıma koştu. Bidonlarla su taşıyarak Sözkesen'in üzerindeki alevleri söndüren komşuları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

TEDAVİYE ALINDI

Gelen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Elvan Sözkesen, buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sözkesen yanık ünitesinde tedavi altına alındı.



Elvan Sözkesen'in geçen günlerde Erkan Emiroğlu'nun kendisini tehdit etmesi üzerine adliyeye giderek suç duyurusunda bulunduğu ve olay sırasında imza için adliyeye gideceği belirtildi.



Bu arada Erkan Emiroğlu ile Elvan Sözkesen'in binaya girip çıktığı anlar da, güvenlik kamerasına yansıdı.



GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Erkan Emiroğlu, polisin çalışmaları sonrasında yakalandı. Sabah erken saatlerde eski eşinin yaşadığı sitenin çevresine gelen Emiroğlu'nun aracını sitenin arkasına park ettikten sonra apartmana girdiği tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Emiroğlu'nu aracın içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Emiroğlu, tamamlanan sorgusunun ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.



BORÇ PARAYI GERİ VERMEDİĞİ İÇİN YAPMIŞ!

Emiroğlu'nun emniyetteki ifadesinde eski eşi ile aralarında maddi konular nedeniyle anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Kendisine borç para vermiştim. Bu parayı geri vermedi. Bu nedenle aramızda tartışma yaşandı. Bir anda cinnet geçirdim" dediği öğrenildi.