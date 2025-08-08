08 Ağustos 2025, Cuma

Ordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

Ordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 08.08.2025 12:13
Güncelleme:08.08.2025 12:13
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde beton yol çalışmaları devam ediyor. Yolların standardını yükseltmek adına 19 ilçede çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, geride kalan 6 yılda yaklaşık 30 kilometre yolu betonla buluşturarak konfora kavuşturduğu Ünye ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, ilçenin kırsal yol ağında yer alan ve ilçe merkezine uzak konumda olan Ortaköy Mahallesi'nde beton yol çalışması gerçekleştirerek vatandaşların hizmetine sundu.
Ortaköy Mahallesi Muhtarı Nail Kaymak, "Ordu Büyükşehir Belediyemize ait bu yol ağımız toz, toprak içerisindeydi. Ekipler yolun bir kısmında beton yol çalışması yaparak mağduriyetimizi giderdi. Bölgemiz için iyi bir hizmet oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim" dedi.
