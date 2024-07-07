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Ordu ve Samsun'da sel felaketi! 1 kişi hayatını kaybetti | Meteoroloji'den uyarı

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Giriş: 07.07.2024 18:58
Ordu'da etkili olan sağanak yağış sonrası Çaybaşı ilçesinde yaşlı bir kadın sele kapılarak hayatını kaybetti. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleri, bölgede olabilecek başka can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Samsun'da etkili olan şiddetli yağış sonrası kırmızı alarma geçti. Terme Çayı'nda taşma riski yaşanırken, yetkililer, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.
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