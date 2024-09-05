05 Eylül 2024, Perşembe
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Önce üzerine ateş etti sonra üzerine EYP attı! O anlar kamerada
Adana'da bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı. Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.