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Önce üzerine ateş etti sonra üzerine EYP attı! O anlar kamerada

Önce üzerine ateş etti sonra üzerine EYP attı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 00:51
Adana'da bir kişinin el yapımı patlayıcı (EYP) ve tabancalı saldırısına uğrayan Adem Şiş, ağır yaralandı. Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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