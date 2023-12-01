Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi!

Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly... TikTok üzerinden bu kullanıcıların para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinde büyük bir hızla yayılan görüntülere toplumun neredeyse tüm kesimlerinden tepki yağdı. Skandal yayınlar üzerine TBMM Dijital Mecralar Komisyonu harekete geçti. Türkiye'ye çağrılan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklama yapacak.