01 Aralık 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly türedi!
Önce Laz Kızı şimdi de Donsuz Kelly... TikTok üzerinden bu kullanıcıların para karşılığı müstehcen yayınlar yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinde büyük bir hızla yayılan görüntülere toplumun neredeyse tüm kesimlerinden tepki yağdı. Skandal yayınlar üzerine TBMM Dijital Mecralar Komisyonu harekete geçti. Türkiye'ye çağrılan TikTok Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye (MENAT) Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, 7 Aralık'ta komisyon toplantısına katılarak platformun tartışmalara yol açan uygulamaları hakkında açıklama yapacak.