İzmir'in meşhur yöresel lezzetlerinden Bergama köftesi, yapılışı ve kendine has özellikleriyle ekranlara taşındı. Şef Muhsin Gözkaya, Bergama köftesinin hazırlanış sürecini ve lezzet sırlarını anlattı.

İzmir'in Bergama ilçesi, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle de dikkat çekiyor. Bölgenin öne çıkan tatlarından Bergama köftesi, geleneksel yapımı ve kendine has lezzetiyle sofralarda yer alıyor.

BERGAMA KÖFTESİ NASIL YAPILIYOR?

Bergama köftesinin hazırlanış aşamaları, kullanılan malzemeler ve sunum süreci ekrana taşındı. Ustalıkla hazırlanan yöresel lezzetin sofraya ulaşana kadar geçirdiği aşamalar anlatıldı.

LEZZET SIRRINI ŞEF ANLATTI

Şef Muhsin Gözkaya, Bergama köftesinin özelliklerini ve hazırlanışındaki püf noktalarını paylaştı.

A HABER MUTFAĞA GİRDİ

A Haber Muhabiri Sefer Ayçe ve Kameraman Halil Karahan, Bergama köftesinin yapılışını ve sunuma hazırlanma sürecini görüntüleyerek detayları aktardı.