04 Eylül 2024, Çarşamba
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Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ikinci yılı
Mütefekkir Yazar ve Muski Üstadı Ömer Tuğrul İnançer bundan iki yıl önce aramızdan ayrıldı. 21. yüzyılda Türkiye'de yetişen en büyük islam alimlerinden biriydi. Saygı ve rahmetle anıyoruz.