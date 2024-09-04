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Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ikinci yılı

Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ikinci yılı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 16:34
Mütefekkir Yazar ve Muski Üstadı Ömer Tuğrul İnançer bundan iki yıl önce aramızdan ayrıldı. 21. yüzyılda Türkiye'de yetişen en büyük islam alimlerinden biriydi. Saygı ve rahmetle anıyoruz.
Ömer Tuğrul İnançer’in vefatının ikinci yılı
Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ikinci yılı
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